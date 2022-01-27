'Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri' gecesinde TürkMedya ailesine 2 ödül birden

27 Ocak 2022 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 22:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Dünya Dili Türkçe" seferberliğinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk Dil Kurumunun ilan ettiği "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında düzenlenen ödüller, yayıncılık alanında çeşitli kategorilerde verildi.

TürkMedya grubunda yayın hayatına devam eden 360 ve 24 TV'ye de ödül vardı.

360'ın hafta içi her gün izlenme rekorları kıran, ailenizin sevilen sunucusu değerli Alper Ateş'in sunumları ile "Ben Bilirim" "Bilgi-Eğlence" kategorisinde görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülüne layık görüldü.

24 TV'nin değerli sunucu Zeynep Türkoğlu ise"24 Portre" programı ile "Kültür-Medeniyet" kategorisinde RTÜK görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülüne layık görüldü.

Bu değerli gecede Zeynep Türkoğlu ve Alper Ateş'e ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe'nin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir" dedi.

Erdoğan, sosyal medyada kullanılan dilin, felaket habercisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkçe'mizi yaşatmadan milletimizin geleceğine bakamayız. Medyada doğru Türkçe kullanımıyla ilgili hassasiyeti çok doğru buluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Türkçe öyle kıyıda köşede kalmış bir dil de değildir. Bugün burada bizi bir araya getiren Yunus Emre'nin kahramanlığıdır. Yunus Emre Türkçe'mizin bayrak isimlerinden birisi olmuştur.

Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir.

Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir.