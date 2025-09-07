İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güzellik merkezi sahibi 32 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Güncel

Güzellik merkezi sahibi 32 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Isparta'da evinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki genç estetisyenin ölüm nedenini ablası Ayşe Gülver Ünlü sosyal medyada açıkladı. Ünlü, 'Kardeşimi ben buldum. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua' ifadelerini kullandı.

7 Eylül 2025 Pazar 15:46
Güzellik merkezi sahibi 32 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan güzellik merkezi sahibi Buket Gülver'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dün saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, 32 yaşındaki Gülver'i hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Buket Gülver'in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün Emre Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Gülver, Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ABLASI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Buket Gülver'in ablası Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Sevenlerinden tek isteğim dua" ifadelerini kullandı.

