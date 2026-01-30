İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Güzellik merkezi süsü vermişler! İstanbul'un göbeğinde akılalmaz sistem

Avcılar'da, ihbar üzerine güzellik merkezi süsü verilen sahte altın üretim atölyesine operasyon yapıldı. Baskında sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal maddeler ele geçirilirken, 21 suç kaydı olan ve 4 ayrı suçtan da aranan şahıs gözaltına alındı.

IHA30 Ocak 2026 Cuma 21:03
Olay, 28 Ocak Çarşamba saat 23.45 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir faaliyet göstermeyen güzellik merkezine, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Baskının ardından polis ekiplerinin yaptığı aramada, 3 adet sahte bilezik, 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi bulundu. Öte yandan işletmede, sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal malzemeler ele geçirildi.

Baskın sırasında işletmede bulunan ve 21 adet suç kaydı olduğu öğrenilen S.G isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Giresun, İzmir ve İstanbul'da da 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

