İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9994
  • EURO
    51,23
  • ALTIN
    7312.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güzellik merkezinde eski sevgili dehşeti! Genç kadını katletti
Güncel

Güzellik merkezinde eski sevgili dehşeti! Genç kadını katletti

Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgilisini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından aynı silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
Güzellik merkezinde eski sevgili dehşeti! Genç kadını katletti
ABONE OL

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldıkları öğrenilen H.D., eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) iş yerine geldi. Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulundurduğu tabancayla Karadeniz'e ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. ise aynı silahla kendine ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.