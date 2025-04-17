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Güzellik merkezindeki kriz patlak verdi: İş yeri yağmalandı

Adana'da bir güzellik merkezinde çalışanlar 5 aydır maaş alamayınca çalıştıkları yeri yağmaladılar. Sektörün bilinen isimlerinden Sinem Çekinmez'in çalışanlarına maaş ödemeyerek, müşterilerine de ucuza paket satarak parasını peşin alıp dolandırdığı iddia ediliyor.

İHA17 Nisan 2025 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Güzellik merkezindeki kriz patlak verdi: İş yeri yağmalandı
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Adana'da sektörün bilinen isimlerinden Sinem Çekinmez'in sahibi olduğu güzellik merkezinde kriz patlak verdi. 5 aydır maaşlarını alamayan çalışanlar güzellik merkezini yağmalarken o anları kayıt altına alan gazeteciler de bazılarının saldırısına uğradı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle güzellik merkezini yağmaladı. Laptop, bilgisayar kasası, tablo, saksı ve ne buldularsa alıp götüren çalışanlar, iş yerini adeta boşalttı. O anlar çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekinmez'in, çalışanlarına maaş ödemeyerek, müşterilerine de ucuza paket satarak parasını peşin alıp dolandırdığı iddia ediliyor.

YAĞMA YAPAN ÇALIŞANLAR MUHABİRLERE SALDIRDI

Olayı takip eden basın mensupları ise güzellik merkezi çalışanlarının saldırısına uğradı. Kadın çalışanlar, çekim yapan gazetecilere sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Kameralar darbelendi, muhabirler itilip kakıldı. Polis ekipleri de olaya müdahale etti.

Olayın ardından güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'e ulaşılamadı. Bazı kişiler, Çekinmez'in birkaç gün önce yurt dışına kaçtığını iddia etti. İddialar üzerine poliste soruşturma başlattı.

Mağdur çalışanlar ile dolandırıldığını söyleyen çok sayıda müşterinin, suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

  • Sinem Çekinmez
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