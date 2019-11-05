MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından birisi olan Güzide hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Güzide Mertcan kimdir? MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanırları merak ediliyor. MasterChef olmak için jüri karşısında ter döken Güzide Mertcan, hayatı, mesleği ve yaşı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. MasterChef Güzide hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.