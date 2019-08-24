Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti.

Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Şavlı, yarın Mersin Muğdat Camisin'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğralanacak.

Şavlı, Hababam Sınıfı'nın "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile filmde rol almıştı.