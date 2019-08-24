30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti

'Hababam Sınıfı'nın oyuncusu Faruk Şavlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti. 
 
Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti. 
 
Şavlı, yarın Mersin Muğdat Camisin'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğralanacak. 
 
Şavlı, Hababam Sınıfı'nın "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile filmde rol almıştı. 

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca'da 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca'da 1 askerimiz şehit oldu

Başkan Erdoğan, Emine Bulut’un ailesine taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan, Emine Bulut’un ailesine taziyelerini iletti

Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

Keşmir'de zulüm yapan Modi'ye BAE'den devlet nişanı

Keşmir'de zulüm yapan Modi'ye BAE'den devlet nişanı

'Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz'

'Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz'

PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA