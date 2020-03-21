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Haberi alan kuaföre koştu: Koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüs ile ilgili ‘berber ve kuaförlerin' kapatılma kararı alınmasının ardından mağdur olmak istemeyen vatandaşlar soluğu berber ve kuaförlerde aldı.

IHA21 Mart 2020 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:24
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, kuaför, berber, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı haberinin yayınlamasının üzerine kent genelinde berberler yoğunluk yaşanmaya başladı. Berbere gelmeden önce telefon ile arayan müşteriler sıralarını almasının ardından dükkana gelerek tedbirler kapsamında sırayla tıraş olmaya başladı. Esnaf Fatih Uyumaz, “İçişleri Bakanlığımızdan alınan karar ile Korona virüsünden dolayı güzellik salonu, berberler kapanma kararı çıktı. Bayağı bir yoğun talep var, telefonum şuanda hiç susmuyor. Biz gerekli duyarlılığı halkımızdan ve esnaf arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Normalde biz gereken dezenfektan önlemlerini almıştık. Tek tek birebir hizmet veriyorduk. Ama halkımız için ve sağlığımız için bunu gerekli görüyoruz” dedi.

Vatandaşlar berberlerin kapatılacağı haberini almalarının ardından, sırayla geldiklerini, tedbirli davrandıklarını belirtti.

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