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Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Bozkır, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AA8 Şubat 2022 Salı 14:48 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:51
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, "silahlı örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.

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