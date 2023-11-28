Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar eski askerler Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuttuktan sonra tanıkların dinleneceğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Naci, Hablemitoğlu ile arkadaş olduklarını, zaman zaman oturup FETÖ'den bahsettiklerini aktardı.

Hablemitoğlu ile siyasi konularda görüş alış verişinde bulunduklarını ifade eden Naci, "FETÖ'den bahsediyordu. Gülen'in eylemlerinden konuşurduk. Türkiye üzerinden nasıl oyunlar oynandığından söz ederdi. Asıl enerjisini Gülen olayına vermişti. Kendisine MİT müsteşarlığı teklif edildiğini söylemişti. Kimin teklif ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemedi." ifadelerini kullandı.

Tanık Ergün Poyraz da Hablemitoğlu ile uzun süreli arkadaş olduklarını, onu ağabeyi gibi sevdiğini anlatı.

Vefat ettiği gün dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Osman Kaya'nın kendisini aradığını aktaran Poyraz, "Bana 'Necip Hablemitoğlu kim, basın neden bu kadar üzerinde duruyor' dedi. Osman bana olaydan birkaç ay önce 'Necip'i çok seviyorum ben' diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı' diyor. Bu arama da çok ilginç." diye konuştu.

Poyraz, MİT müsteşarlığı konusunda Hablemitoğlu'nun bir girişimi ve isteğinin olmadığını, Alman vakıflarıyla ilgili çok kapsamlı araştırmalar yaptıktan sonra FETÖ konusunda araştırmaları sırasında Mustafa Özcan tarafından uyarıldığını dile getirdi.

- "TETİĞİ ÇEKENİ BİLİYORUM AMA ADINI VERMEM"

Poyraz, beyanlarına şöyle devam etti:

"Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Osman Kaya'ya sordum 'Baktınız mı oralara' diye. Anlamamazlıktan geldi. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum, bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim bundan sonra da polislerimiz sürdürsün. Burada doğru söyleyeni yaşatmıyorlar. Can sorumluluğum var."

Sanık avukatının, "tetiği çeken kişinin salonda olup olmadığını" sorması üzerine Poyraz, "Buradakilerden birisinin dahili olduğunu bilmiyorum. Çalışmalarımda çıkmadı bu isimler. Bunlardan birisi değil." dedi.

Tanıklar F.Ö. ve H.Ö'nün beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.