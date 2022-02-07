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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 gözaltı

Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın verdiği ifadeler doğrultusunda, Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında ilk operasyon yapılmış oldu.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 08:03
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

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