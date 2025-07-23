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Hablemitoğlu suikastında 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Enver Altaylı, Levent Göktaş ve Nuri Gökhan Bozkır'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Mehmet Narin'in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılması talep edildi.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:04 - Güncelleme:
Hablemitoğlu suikastında 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Necip Hablemitoğlu suikastı davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu. Savcı, sanıklardan, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır ve Aydın Köstem'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Mehmet Narin'in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin sanıklar Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Mustafa Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Mehmet Narin'in yargılandığı davada savcılık ara celsede esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Altaylı ve Köstem'in, Göktaş'ı azmettirerek cinayetin 'Levent Göktaş suç örgütünce' işlendiğini belirtti. Mütalaada 'Levent Göktaş suç örgütü'nün devamlılık niteliğinin bulunmadığı belirtilirken örgütün tek bir olay için bir araya gelmediği ifade edildi.

"ÖLDÜRME TALİMATI EMEK VE MUMCUOĞLU'NA VERİLDİ"

Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Aydın Köstem'in azmettirmesi sonucu hareket eden Levent Göktaş'ın, Nuri Gökhan Bozkır'a maktulü takip ettirdiği, olay yerinde keşif yaptırdığını belirtilen mütalaada, Hablemitoğlu'nun öldürme talimat ve eyleminin ise Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'na verildiğini anlatıldı. Hazırlanan mütalaada suikastın, 'siyasi bir cinayet olduğu' belirtildi.

"7 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET"

Savcı mütalaasında, sanıklardan Enver Altaylı, Aydın Köstem, Nuri Gökhan Bozkır, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Aydın Köstem'in, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Mehmet Narin'in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, yalancı tanıklık yaptıkları gerekçesiyle Mehmet Kaya Batı, Ergün Poyraz ve Ersan Aksoy hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Ayrıca, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın ise düşürülmesi istendi. Sanıkların yargılanmasına 20 Ekim'de devam edilecek.

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