Hablemitoğlu suikastında çarpıcı detay: 900 bin doları hesabıma gönderdiler

Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırı sonucunda öldürülen ve 20 yılını doldurmak üzereyken çözülen Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında yeni iddianamede çarpıcı tespitler yapıldı. Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için suikasta katılan ve organize eden kişilere para temin edilmesi ihtiyacının olduğu, paranın ise Serhat Ilıcak ile Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın altyapı kablo sistemleri ihale sürecindeki aracılık parasından elde edildiği kaydedildi. İddianamede 2003 yılı içerisinde Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale sürecindeki aracılık hizmeti için Serhat Ilıcak ile birlikte 900 bin ABD doları para aldığı anlaşıldığı aktarıldı.

Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde "Siemens şirketinin Genelkurmay'dan randevu talebini Enver Altaylı'nın irtibatları vasıtasıyla aldığını biliyorum. Yaklaşık 1-1,5 sene sonra bu alt yapı işi için malzeme temini kısmını Siemens şirketi aldı. 2003 yılı içerisinde Siemens şirketi ihale süreci onaylandıktan sonra iş bitmeden, mal teslimi yapılmadan o gün itibariyle yaklaşık 900 küsur bin dolar parayı Enver Altaylı ve Serhat Ilıcak üzerinden yapılan görüşmeler neticesi benim İstanbul Florya'da bulunan İş Bankası'ndaki hesabıma gönderdiler" dedi.

KÖSTEM'İN RAPOR PARASI DA İHALEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Afşar'ın ifadesinde geçen ihalenin yapılıp yapılmadığının tespiti için Genelkurmay Başkanlığı ile yazışma yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Başsavcılığa gönderilen cevap yazısında 3 Temmuz 2003'te altyapı kablo sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin Siemens firması ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İddianamede, Aydın Köstem'e rapor hazırlaması karşılığında Altaylı tarafından Afşar aracılığıyla verilen 30 bin doların da ihale sürecinde aracılık yapılmasına ilişkin olarak firmadan alınan para olduğu değerlendirmesi yapıldı.

CİNAYET ÖNCESİ PARA ANLAŞMASI

Sabah'ın haberine göre, İddianamede Mustafa Özcan'ın Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından, açıklamalarından vazgeçirilmesi, engellenmesi için Enver Altaylı'dan yardım istediği, Altaylı'nın ise Almanya'da ticaretle uğraşan Serhat Ilıcak'ı kastederek 'görüşeyim' dediği anlatıldı. Ardından Altaylı'nın Özcan'ı arayarak malum konuda Serhat Ilıcak'ın kendilerine yardımcı olamayacağını ifade ettiği, Altaylı'nın Köstem'le birlikte 2 Ekim 2002'de Özcan'la yüz yüze görüştükten sonra 3 Ekim'de Köstem ile birlikte ilk defa Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giderek Levent Göktaş ile tanıştıkları kaydedildi.

Bu sırada Siemens firmasının özel bir telefonu Altaylı ve Ilıcak'a verdiği, iki telefon arasında eşleştirme yapıldıktan sonra dinlemelere karşı kurumalı hale getirilen telefonla ikilinin yaptığı görüşmede, "Biz Levent Göktaş ile görüştük, mutabık kaldık, siz çalışmalarınıza başlayın" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı. İddianamede, Serhat Ilıcak ve Enver Altaylı'nın Osman Tuncer ve Nizamettin Afşar'ın banka hesapları üzerinden yaklaşık 900 bin ABD dolarını alması hususları birlikte düşünüldüğünde, söz konusu bu paranın Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemi öncesi yapılan bir anlaşma parası olduğu kanaatini verdiği anlatıldı.

ILICAK SUİKAST TİMİNİN ÜCRETİ İÇİN ARACI OLDU

Enver Altaylı'nın, Necip Hablemitoğlu'nun engellenmesi konusunda Levent Göktaş'tan yardım istemesi, onunla temas kurması, sonucunda Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için Göktaş'ı azmettirmesi düşünüldüğü aktarıldı.

İddianamede, cinayetin işlenmesi sürecinde yer alan bazı kişiler için para temin edilmesi ihtiyacının, söz konusu ihale sürecinden alınan komisyon parası ile karşılandığı ifade edildi.

Ilıcak hakkında, olay tarihinde Özcan ve Altaylı ile birlikte hareket ettiği, Altaylı için olayda kullanılacak paranın getirilmesi konusunda aracılık yaptığı hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle kasten adam öldürme suçuna yardım etmekten Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile yakalama emri çıkarıldı.