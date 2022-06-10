Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi olarak MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda suikastı gerçekleştiren Özel Kuvvetler içerisinde yuvalanmış FETÖ terör örgütünün tepe yönetimiyle bağlantılı ve iltisaklı eski askerlere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatılmıştı.

2'si sivil 7'si eski asker 9 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında o dönem MAK Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür yardımcısı olan Tarkan Mumcuoğlu, onun yardımcısı Fikret Emek, birimde çalışan askerlerden Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin ile siviller Memiş Aytekin ve Osman Tuncer yakalandı. Dönemin MAK Alay komutanı Levent Göktaş ile eski özel kuvvetler menbusu Tan Dervişoğlu ise adreslerinde bulunamadı.

KIZININ EVİNDE BASKINI DUYUNCA FİRAR ETMİŞ

Sabah'ın haberine göre, Alınan ifadelerde Hablemitoğlu suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendisine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi.

Pendik-Kartal civarında kullandığı cep telefonunu tamamen kapatan Göktaş'ın aracını da terk etmiş olabileceği, Levent Göktaş'ın yakalanması için polisin operasyonlarının sürdüğü öğrenildi. Diğer firari isim Tan Dervişoğlu'nun ise 3 ay önce Güney Afrika'ya gittiği belirlendi.

HURDACI BULUNDU

Suikastte kullanılacak cep telefon hatlarının Nuri Gökhan Bozkır ile aynı birimde görev yapan sağlık astsubay Kamil Metin'in cep telefonu satış işyeri bulunan kardeşinden temin edildiği belirlenirken, Nuri Gökhan Bozkır'ın 2002 yılında Alay Komutanı Levent Göktaş'ın kendisini makamına çağırdığı, hedef kişinin Necip Hablemitoğlu olduğunu, Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede keşif faaliyete yapmasını istediği belirtildi.

Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu Portakal Çiçeği sokağı bölgesinde keşif faaliyeti görevini Hurdacı kılığında yapan Bozkır'ın, bunları ajandasına kaydederek Hablemitoğlu'nun eve giriş-çıkış saatleri, alışkanlıkları gibi istihbarı bilgileri keşif faaliyeti olarak not aldığını söyledi.

Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda, Bozkır'ın o dönem hurda arabasını aldığı kişi, kamyonete yükleyerek bölgeye getirdiği nakliyeci de bulunup ifadesine başvuruldu.

Hurda arabası alınan kişinin de olayı doğruladığı Bozkır'ın kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp "bir görevde kullanacağız" diyerek hurdacı arabasını aldığını söylediği öğrenildi.

SORGUDA TETİKÇİNİN DEŞİFRE OLMASI BEKLENİYOR

Suikastçiyi olay yerine götürmesini de makam odasında Levent Göktaş'ın kendisine tebliğ ettiğini söyleyen Nuri Gökhan Bozkır'ın eylemi sahada koordine eden ismin ise Fikret Emek olduğunu belirttiği, ayrıca suikastin provasının da yapıldığını anlattığı öğrenildi.

Suikastçinin eylem öncesinde Levent Göktaş'ı aradığını anlatan Bozkır, "suikastçi telefondaki kişiye Mete abi diye hitap etti. Mete abi Göktaş'ın operasyonlarda kullandığı kod isimdi" dedi.