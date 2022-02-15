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Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA15 Şubat 2022 Salı 01:57 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 01:57
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Tutuklu sayısı 3 oldu

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Böylece Hablemitoğlu suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

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