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Habur Gümrük Kapısı'nda operasyon! Piknik tüpü içine gizlemişler

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda piknik tüpü içine gizlenmiş muhtelif marka 131 kaçak cep telefonuna el konuldu.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Habur Gümrük Kapısı'nda operasyon! Piknik tüpü içine gizlemişler
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek takibe alındı.

X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Arama hangarında alınan tırın dorsesinin direk boşluklarında, yemek dolabının alt boşluğunda, piknik tüpünün içine gizlenmiş, yeni ve çok sayıda muhtelif marka cep telefonu olduğu belirlendi.

Operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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  • gümrük muhafaza
  • Habur Gümrük Kapısı

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