İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2021 Pazar / 3 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Habur'da TIR'ın dorsesinde patlayıcı ele geçirildi
Güncel

Habur'da TIR'ın dorsesinde patlayıcı ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen TIR'ın dorsesinde, metal kutu içerisinde patlayıcı madde ele geçirildi. Bir yüzeyinde mıknatıs bulanan metal kutu kontrollü olarak patlatılırken, PKK/KCK bağlantıları tespit edilen TIR şoförü L.Ç. tutuklandı.

DHA13 Haziran 2021 Pazar 17:50 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 17:51
ABONE OL

7 Haziran saat 22.00 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen L.Ç. yönetimindeki TIR'ın dorsesinde, Habur Gümrük Muhafaza görevlilerince arama yapıldı. Yapılan aramada, içerisinde patlayıcı madde olduğu değerlendirilen siyah renkli metal kutu tespit edildi. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, bir yüzeyinde mıknatısların bulunduğu metal kutuyu kontrollü olarak patlattı. Metal kutunun içine, plastik patlayıcı ile metal bilyeler yerleştirildiği belirlendi. TIR'da yapılan detaylı aramada ise ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK bağlantıları tespit edilen L.Ç. gözaltına alındı. L.Ç.'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. L.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.