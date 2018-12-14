Hac kayıt 2018 paraları hangi bankaya yatırılıyor Diyanet Hac kayıt kura çekiliş tarihi online ödeme işlemi

Hac kayıt 2018 paraları hangi bankaya yatırılıyor? Diyanet Hac kayıt başvuruları için gerekli belgeler neler? Hac kayıt başvuru şartlar neler? Diyanet Hac kayıt kura çekiliş tarihi online ödeme işlemi! araştırılan konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılında ilk kez hacca gidecek olan vatandaşların ön başvuru kaydı bugün sona eriyor. Hac 2019 için ön başvurular 8 Aralık'ta başlamıştı. Diyanet tarafından belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek. Hacca gidecek adaylar, başvuru ücretlerini yatırarak kura çekilişini bekleyeceği belirtiliyor. Hac kayıt başvuru işlemi ve harç ödeme ücretleri ile ilgili merak edilen tüm detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Hac kayıt başvuruları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemiz üzerinde.

Diyanet İşleri Başkanlğı tarafından 2019 yılında ilk kez hacca gidecek olan hacı adaylarının ön başvuru alma işlemleri bugün yani 14 Aralık cuma günü sona eriyor. İlk kez hacca gidecek olan hacı adayları öncelikle ilgili bankalara 20 lira hac ön başvuru ücreti ödeyecek. Daha sonra online başvuru işlemi başlayacak. Hacı adayları 2019 yılı hac ön kayıt başvurusu için il, ilçe müftülüklerine online başvuruda bulunacak. Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek.

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2019 hac kayıt başvuruları bugün (8 Aralık) itibarıyla başladı. Kutsal toprakları görmek isteyen ve İslam'ın 5 şartından biri olan "Hacca gitmek" ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırıyor.

HAC KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Hac takvimini açıkladı. Hac ön kayıt başvuruları 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Diyanet'in "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yapılacak.

HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) 20. - TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığın "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek k ayıtlarını yaptırabileceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başkanlığın internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. Buna göre, ilk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek. Hacı adaylarının kuraya birlikte katılmak istediği kişi veya kişiler varsa mutlaka bunları da belirtmeleri gerekecek. Adaylar, fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak "oda tercihli" veya "otel" konaklama türlerinden birini tercih edecek. Tercihler, bağlayıcı olacağından daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecek. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak.



Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan, adres, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerindeki değişiklik talebinde bulunanlar, 14 Aralık'a kadar il, ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecek.



KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ?

Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecektir.



2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.







HAC BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi. Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak. Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.



HAC KONAKLAMA TÜRLERİ NELER?

Açıklamada, Mekke ile Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin "oda tercihli" ve "otel" şeklinde düzenlendiği belirtildi. Oda tercihli konaklamanın, Mekke veya Medine'de gerekli donanıma sahip ve her odada asgari 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluşturulduğu kaydedildi. Odaların, Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 kilometre, Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda olduğu bildirildi.



15 BİN 21 BİN RİYAL ARASINDA?

Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımlarının ücretsiz otobüslerle ring usulü yapılacağı duyuruldu. Hac süresinin uçak programına göre ortalama 35 ile 45 gün arası, Medine'deki konaklama süresinin ise 4 ile 6 gün arasında planlandığı belirtildi. Hac kesin kayıt ücretlerinin Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrası belirleneceği açıklandı. Vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için oda tercihli konaklama türünün takribi fiyatının 15 bin ila 21 bin Suudi Arabistan Riyali olduğu bildirildi.



Otel türü konaklamadaki fiyatın ise daha yüksek olduğu ve bu yüzden fiyat aralığının serbest bırakıldığı açıklandı.



Hac kuralarının, 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceği ve aynı gün internetten ilan edileceği, kesin kayıtla ilgili bilgilerin ise daha sonra ilan edileceği duyuruldu.



HAC FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.



HAC İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADARDI?

Geçen yıl “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenlerin ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor.

HAC FİYATLARI NEDİR?

2018 hac ücretinin en az 15.500 TL civarında olduğu ve en fazla da 45.000 TL civarında olduğunu bilinmelidir. 2018 hac ücreti açıklandığına göre, hacı adaylarının asıl merak ettikleri konu 2019 hac ücretleri olmuştur. 2019 hac ücretleri aşağıdaki gibi olması tahmin edilmekte.

2 Kişilik Oda Ücreti: 24.000 SAR ile 25.500 SAR arasında olacaktır. (1 SAR yaklaşık 1 TL'dir)

3 Kişilik Oda Ücreti: 20.500 SAR ile 22.000 SAR arasında olacaktır.

4 Kişilik Oda Ücreti: 17.750 SAR ile 19.250 SAR arasında olacaktır.

Otel fiyatları ise en az 32.000-35.000 SAR arasında olacaktır. En lüx oteller ise 52.000-55.000 SAR arasında olacaktır.