Hac kayıt yenileme başvuru işlemi 2019 Diyanet Hac ön kayıt ücretleri internetten yatırma hac.gov.tr

Hac kayıt başvuruları bugün itibariyle başladı. Hac kayıt 2019 başvuruları nasıl yapılır? Hac kayıtların için başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2019 Hac kayıt parası ne kadar? Başvurular ne zaman sona erecek? Hac ön kayıt ücretleri internetten yatırma nasıl olur? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Hac kayıt başvuruları takvimi günler öncesinde açıklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2019 hac kayıt başvuruları bugün (8 Aralık) itibarıyla başlamış bulunmakta. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının merakla beklediği başvurular https://www.hac.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar başvuru ücretlerini yatırarak kura çekilişini bekleyeceği belirtiliyor. Hac kayıt başvuru işlemi ve harç ödeme ücretleri ile ilgili merak edilen tüm detayları bu haberimizde derledik. 2019 Hac kayıt başvuruları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2019 hac kayıt başvuruları bugün (8 Aralık) itibarıyla başladı. Kutsap toprakları görmek isteyen ve İslam'ın 5 şartından biri olan "Hacca gitmek" ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırıyor.

HAC KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Hac takvimini açıkladı. Hac ön kayıt başvuruları 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Diyanet'in "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yapılacak.

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HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) 20. - TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığın "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek k ayıtlarını yaptırabileceklerdir.



2 - Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.



3 - Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edecekler.



4 - Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.



5 - 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlık tarafından yapılacaktır.



6 - Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.



7 - Vatandaşların iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri ge rekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlar "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)



8 - Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.



9 - Hacca götürülmek iste nen 0 - 6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.



10 - İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11 - İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır. Müracaatlarda; a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle, b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşların, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.



12 - Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşların müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.



13 - Ön kayıt ücretini yatırdığı halde s üresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmeyecektir.



14 - Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını "www.hac.gov.tr" internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen v eya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.



15 - İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dile kçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ



Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid - i Haram ve Mescid - i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



1 - Oda Tercihli Konaklama Türü



a. Mekke - Medine'de oda içinde banyo - tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,



b. Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid - i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,



c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.



d. Mekke' de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4 - 15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)



e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tab i ldot şeklinde verilecektir. f. Hac Süresi uçak programına göre 45 gün olarak planlanmaktadır.



g. Medine'de konaklama süresi 4 - 6 gün arasında planlanmaktadır.



h. Hac kesin kayıt ücret leri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.



i. Ancak vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (o dada kalınan kişi sayısına göre ) takribi : 15.000 - 21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

2- Otel Konaklama Türü



Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid - i H aram'a ve Mescid - i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.



1. Otel - 1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



2. Otel - 2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Me rkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



• Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.



• Otel Konaklama Türü " otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle " Oda Tercihli Konaklama Türü"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.







KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ



a) Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00'da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecek.



b) 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.



c) Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecek.

Hac nedir, nasıl yapılır?



Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Kabe, Mekke çevresi ve diğer kutsal toprakların belirli zaman aralığında ziyaret edilmesi anlamına gelen Hac; İslam’ın şartlarından biri olarak, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından gerçekleştirilen bir ibadettir.



İbrahim peygambere kadar uzanan Hac ibadeti; ilk kez Hz. Ebubekir tarafından Hicret’in 9. yılında gerçekleştirilmiştir. Hz. Muhammed (SAV) ise Hz. Ebubekir’den bir yıl sonra hayatındaki ilk ve son haccı olarak tarihe geçen Veda Haccı ile Müslümanlara veda etmiştir.



Kuran-ı Kerim’de bulunan Hac Suresi, Bakara Suresi ve Al-i İmran suresinde sık sık bahsedilen Hac, günahlardan arınmanın en güzel yollarından biri olarak betimlenmiştir.

Hac ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar

Hac nasıl yapılır?



Hac için ilk olarak ihrama girilir, ardından Kabe ziyaret edilir ve bu sırada tavaf yapılır. Arafat’ta vakfe yapılması, Mina’da şeytan taşlanması ve kurban kesilmesi ile devam eden hac son bir Kabe tavafı ile sona erer.



Hac Çeşitleri Nelerdir?



Hac kendi içinde üçe bölünür.



İfrad Haccı



Umre olmadan yapılan hac olarak tabir edilen ifrad hacı esnasında hacı adayı ihrama girerken sadece hac yapmaya niyet eder. Sadece ifrad haccına niyet edenler; kurban kesmek ile yükümlü değildir.



Temettü Haccı



Kurban kesmenin vacip olduğu bu hac çeşidinde hacı adayı; hem umre hem de hac için ayrı ayrı ihrama girer. Hacı adayı ilk olarak umre amacıyla ihrama girer, ibadetlerini tamamlar ve ihramdan çıkar. Ardından da tekrar ihrama girerek hac ibadetini yerine getirir.



Kıran Haccı



Hem haccın hem de umrenin tek bir ihramda yapılmasına Kıran haccı ismi verilir. Hacı adayının kurban kesmekle mükellef olduğu bu hac çeşidi esnasında kişi, öncelikle ihrama girer ve ihramdan çıkmadan umre ibadetini gerçekleştirir. Sonra da hac vazifelerini yerine getirerek, ihramdan çıkar.



Hangi Aylarda Hac Yapılır?



Kuran-ı Kerim’de ‘Hac, bilinen aylardadır’ şeklinde ifade edilir. Günümüzde Arefe ve Kurban Bayramı günleri olarak karşılık bulur.



Yani hac, Arefe ve Kurban Bayramı günlerinde gerçekleştirilir. Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce’nin ilk on günü olarak bilinen bu günlerde Hacla ilgili diğer ibadetlerin tamamlanması gereken süreci kapsar.

Haccın Farzları Nelerdir?



Haccın 3 farzı bulunmaktadır.



Bunlar;



Hac öncesi ihrama girmek,

Arafat’ta vakfeye durmak,

Kabe’yi tavaf etmek,



şeklindedir.



Şeytan taşlamak, ihrama mikat mahalinden girmek, ihramın getirdiği yasaklara uymak; Hac ibadetinin en önemli vacipleri arasında bulunurken; ihram giyince iki rekat namaz kılmak, ihram öncesi hoş kokular sürünmek ve ihram sonrası süreçte her fırsatta telbiye getirmek; Haccın sünnetleri arasındadır.

Hac Neden Farz Oldu?



Hac, Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin hemen ardından Hicret’in 9. yılında farz kılınmıştır. Bu süre; Hz. Muhammed (SAV)’in Mekke’den Medine’ye göç etmesinden sonraki 9. yıla denk gelir.



Bu zaman diliminden önceki süreçte Kabe putperestlerin işgali altında olduğu için hac ve umre Müslümanlar tarafından yapılamıyordu.



Hac, Müslümanları diğer dinlere mensup olan kişilerden ayırdığı için farz kılınmıştır.



Kadınlara ‘cihat’ sevabı kazandıran, cennet ile mükafatlandırılan hac, tüm günahların da kefareti olarak belirtilir.



Allah tarafından haccın farz kılınmasının nedenleri şöyle sıralanabilir,



Hacda kişi ruhunda bulunan tüm kötülüklerden ve günahlardan arınır.

Zemzem suyu; kişiyi tüm sıkıntılarından uzaklaştırır.

Allah ile yakınlaşmanın ve onun kulu olduğunu hatırlamanın en etkili yollarından biridir.

Diğer Müslümanlar ile karşılaşan hacı adayının kalbinde kardeşlik, barış, sevgi vb. yoğun duygular filizlenir.