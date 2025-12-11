İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Hac kayıtlarında boş kontenjanlar için son fırsat! 18 Aralık'ta bitiyor

2026 yılı hac kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 13:52
Hac kayıtlarında boş kontenjanlar için son fırsat! 18 Aralık'ta bitiyor
2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için 18 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

Kayıt hakkı elde eden hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

