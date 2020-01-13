13.01.2020 09:48 - Güncelleme: 13.01.2020 09:48

Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl alınır? Hac kesin kayıt nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının hac kuraları 9 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. Kura sonucunda 83 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hac ibadeti için kesin kayıtlar, bugün başlıyor ve 24 Ocak'a kadar devam edecek. Hac kesin kayıt işlemi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

HAC KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR BELGESİ NASIL ALINIR?

2020 yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi 13.01.2020 Pazartesi günü saat 08:00'dan başlayarak 24.01.2020 Cuma saat 18:00'a kadar aşağıdaki linkten alınabilecektir.

HAC KESİN KAYIT BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KESİN KAYIT NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya ‘Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

2020 HAC İÇİN İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

İlk kafile ise, 22 Haziran'da yola çıkacak.

2007-2020 yılları arasında kayıt yaptıran, ve daha önce hacca gitmemiş olan şehit yakınları ve gaziler ise kurasız hacca götürülecek.