Hac kura çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2018 Kura sonuç tarihi açıklandı mı? sorularına ilişkin araştırmalar sürüyor. 2019 hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunun yanıtı, binlerce hacı adayı tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin edilen hac yolculuğu için kuraların ne zaman çekileceği merak ediliyor. 2019 hac ön başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, ‘kesin kayıt yaptırabilir’ belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek Dini vazifelerini gerçekleştirmek ve ibadetlerini yapmak için hacca gitmek isteyen vatandaşlar, 8-14 Aralık tarihlerinde ön kayıt işlemlerini tamamladı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiyle birlikte, 2019 hac kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. Hac kura çekiliş sonuçları isim listesi Diyanet son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Bu yıl ilk defa başvuruda bulunan hacı adayları, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldı. 2019 hac müracaatları ve kura çekiliş takvimi geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

2019 HAC KURASI NE ZAMAN?



Hac kuralarının, 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceği ve aynı gün internetten ilan edileceği, kesin kayıtla ilgili bilgilerin ise daha sonra ilan edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ



Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.



Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.



Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.



Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.



Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

2019 HAC FİYATLARI NE KADAR?



Hac fiyatları her yıl, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirleniyor. Hac fiyatları belirlenirken, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak belirleniyor.



2019 yılında Hac fiyatları ile ilgili net bir rakam olmamakla birlikte 2 kişilik odanın 24 bin SAR ile 25.500 SAR arasında olması bekleniyor. 4 kişilik odalar için ise minimum fiyatın 17.250 SAR'dan başlayacağı tahmin ediliyor. 1 SAR, yaklaşık 1 TL 41 kuruş civarındadır. SAR, Riyal olarak da biliniyor.



"BU YIL BAŞVURANLARDAN SADECE 150 KİŞİ GİDECEK"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.



Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."

KONAKLAMA NASIL YAPILACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Mekke ile Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin "oda tercihli" ve "otel" şeklinde düzenlendiği belirtildi.



Oda tercihli konaklamanın, Mekke veya Medine'de gerekli donanıma sahip ve her odada asgari 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluşturulduğu kaydedildi.



Odaların, Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 kilometre, Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda olduğu bildirildi.



Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımlarının ücretsiz otobüslerle ring usulü yapılacağı duyuruldu. Hac süresinin uçak programına göre ortalama 35 ile 45 gün arası, Medine'deki konaklama süresinin ise 4 ile 6 gün arasında planlandığı belirtildi.



Hac kesin kayıt ücretlerinin Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrası belirleneceği açıklandı.



Vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için oda tercihli konaklama türünün takribi fiyatının 15 bin ila 21 bin Suudi Arabistan Riyali olduğu bildirildi.



Otel türü konaklamadaki fiyatın ise daha yüksek olduğu ve bu yüzden fiyat aralığının serbest bırakıldığı açıklandı.

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid - i Haram ve Mescid - i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



1 - Oda Tercihli Konaklama Türü



a. Mekke - Medine'de oda içinde banyo - tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,



b. Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid - i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,



c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.



d. Mekke' de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4 - 15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)



e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tab i ldot şeklinde verilecektir. f. Hac Süresi uçak programına göre 45 gün olarak planlanmaktadır.



g. Medine'de konaklama süresi 4 - 6 gün arasında planlanmaktadır.



h. Hac kesin kayıt ücret leri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.



i. Ancak vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (o dada kalınan kişi sayısına göre ) takribi : 15.000 - 21.000 SAR olarak belirlenmiştir.



2- Otel Konaklama Türü



Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid - i H aram'a ve Mescid - i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.



1. Otel - 1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



2. Otel - 2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Me rkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



• Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.



• Otel Konaklama Türü " otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle " Oda Tercihli Konaklama Türü"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.