Hac kura sonuçları 2023 açıklandı mı? E-devlet hac kura sorgulama ekranı

Hac kura sonuçları, başvuruda bulunan adaylar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hac başvuru sonuçları bu akşam açıklanıyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaşlar, Hac kura sonuçlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar aynı zamanda SMS olarak adaylara gönderilecek. İşte e-devlet hac kura sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden hac kura sonuçları ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini açıkladı.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.

Hacı adayları, TC Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile kura sonuçlarını öğrenecbilecekler. Ayrıca hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak bilgilendirme yapılacak.

2023 HAC ÜCRETİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.