Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için 11 Kasım'da başlayan ön kayıtlar bugün sona erecek. Tüm vatandaşlar Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 25 lira ön kayıt ücretini yatıran vatandaşlar kayıtlarını son ana kadar tamamlayabilecekler. Kayıtları tamamlanan hacı adaylarının gündeminde ise hac kuraları yer alıyor. Hac kuraları ve başvurularına dair tüm detaylar haberimizde..

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıran vatandaşlar, daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

ÖN KAYIT ŞARTLARI NELER?

1- Müracaat esnasında tercih edilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra konaklama tür değişikliğine imkân tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

2- Vatandaşlarımızın güncel iletişim bilgilerini (kura sonuç bildirimi ve diğer bilgilendirmelerde sistemde kayıtlı iletişim bilgileri esas alınacağından) mutlaka girmeleri gerekmektedir.

3- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birinin ilk defa 2020 yılında kayıt yapmış olması, diğerinin ise kaydının yenilenmiş olması durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (11 Kasım - 13 Aralık 2019) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılabileceklerdir. Bu işlemlerini il veya ilçe müftülüklerinden yapabileceklerdir.

4- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden grup başı/dilekçeyi imzalayan veya internet üzerinden değişiklik yapan kişi sorumlu olacaktır.

5- Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri hakkında aşağıdaki link üzerinden bilgi alınabilecektir.