Hac kuraları ne zaman çekiliyor 2023? Diyanet hac kura tarihi belli oldu

Diyanet, 2023 hac kura tarihlerini açıkladı. Hacca gitmek için ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamlayan adaylar, hac kura tarihini araştırmaya başladı. 31 Ocak'ta sona erecek olan kayıt güncelleme işlemleri öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kuralarının ne zaman çekileceğini açıkladı. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte Diyanet hac kura tarihleri

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

Buna göre; Hac kuraları Şubat'ın 15'inde çekilecek.

Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.