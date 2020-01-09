09.01.2020 10:30 - Güncelleme: 09.01.2020 10:30

Hac kuraları sonuçları listesi açıklandı mı? 2020 Diyanet Tv Hac kuraları isim isim tam liste yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının büyük bir heyecanla beklediği hac kuraları bugün çekiliyor. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

HAC KURALARI SONUÇLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Hac kuraları sonuçları listesi henüz açıklanmadı. Hac kuraları sonuçları listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

2020 DİYANET TV HAC KURALARI İSİM İSİM TAM LİSTE

2020 Hac kuraları canlı yayını Diyanet Tv üzerinden yayınlanıyor. 2020 Diyanet Tv Hac kuraları isim listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu’ veya ‘Acenta Organizasyonu’ tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN’DA YOLA ÇIKACAK

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.