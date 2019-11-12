Hac ön kayıtları başladı 

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra ‘www.hac.gov.tr’ adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda ‘http://hac.diyanet.gov.tr’ internet sitesine veya müftülüklere başvurup ‘Oda Tercihli Konaklama’ ve ‘Otel Konaklama’ türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020’de çekilecek.