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Hac ön kayıtları başladı 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gelecek yıl hacca gitmek üzere ilk kez müracaat edecekler için ön kayıt süreci başladı.

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Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra ‘www.hac.gov.tr’ adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda ‘http://hac.diyanet.gov.tr’ internet sitesine veya müftülüklere başvurup ‘Oda Tercihli Konaklama’ ve ‘Otel Konaklama’ türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020’de çekilecek. 

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