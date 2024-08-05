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Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları başladı

Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları başladı
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Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek.

Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

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