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Hacda sıfır israf

Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadet için bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına, ‘SıfırAtık-Sıfır İsraf’ projesi kapsamında çevre bilinci dersi verilecek.

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Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ‘Sıfır Atık-Sıfır İsraf’ temasıyla uygulanması çalışmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığınca çevreci bir hac organizasyonu amacıyla daha önce özellikle Arafat’ta çevre temizliğine yönelik tedbirler alındığını, bu yıl ise uygulamanın daha çok geliştirileceğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye’de uygulamanın altyapı çalışmasının oluşturulduğunu bildiren Bircan, ‘Sıfır Atık-Sıfır İsraf’ projesi çerçevesinde hacılarımızın konaklamış olduğu otellerde, bulunmuş olduğu mekânlarda, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de ama özellikle Arafat meydanında hacılarımızın konaklayacağı yerlere atık kutuları oluşturacağız” dedi. 

BİLGİLENDİRME PANOLARI 

Başkanlığın hacı adaylarına hac ibadeti esnasında pet şişe su verdiğini aktaran Bircan, “Hacı adaylarının kullandığı pet şişeleri kutucuklara atmasını sağlayarak çevreye daha duyarlı bir hale getireceğiz. ‘Çevreci bir hac’ demekten kastımız bu” şeklinde konuştu. Suudi Arabistan makamlarınca projeye destek verileceğini ifade eden Bircan, çevreci bir hac ibadetinin farkındalığını oluşturmak amacıyla afişler asılacağını ve otellerin girişinde bilgilendirme panolarının yer alacağını belirtti. 

SİNEVİZYON HAZIRLANDI

Bu kapsamda sinevizyon hazırlandığını kaydeden Bircan, şunları söyledi: “Görevli eğitimlerimizde hazırlamış olduğumuz sinevizyonu gösterdik. Mekke ve Medine’de otellerimizin içerisindeki televizyon kanallarında bunu sürekli yayınlayacağız. Kafilelerle tanışma toplantılarında kafile başkanlarımız yine bu sinevizyon vasıtasıyla bilgilendirme yapacak. İnşallah 2019 haccını çevreye duyarlı, çevreci, yeşil bir hac yapmak için canla başla çalışacağız.” 

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