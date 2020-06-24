Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atan Mehmet Cahit Güran kimdir? Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın biyografisi

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Buna göre Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran getirildi. Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir? 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını alan Mehmet Cahit Güran'ın hayatı merak ediliyor. İşte Mehmet Cahit Güran'ın biyografisi.

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Mehmet Cahit Güran, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü tamamladı.

Doktora eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yaparken yine aynı üniversitede 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

1992 yılında Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde bulunan Güran 1997 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde çalıştı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevliliğinde bulunan Mehmet Cahit Güran 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

1969 Ankara doğumlu olan Prof. Dr . Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Aldığı görevler

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )