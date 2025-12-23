İSTANBUL 13°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
Hacı adaylarına dijital kolaylık

2026 yılı için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, vize işlemlerini artık 'Saudi Visa Bio' adlı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA23 Aralık 2025 Salı 11:01 - Güncelleme:
Hacı adaylarına dijital kolaylık
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılan videolu açıklamada, hacı adaylarının vize işlemleri için uygulama üzerinden aktif mail adresini girerek aktivasyon işlemlerini tamamlamaları istendi.

Adayların daha sonra pasaport resmi, yüz ve parmak izlerini içeren biyometrik verilerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Paylaşılan videoda, uygulama üzerinden hac vizesi işlemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acenteleri aracılığıyla hacca gidecek adayların, hac vizesi başvuru sürecinde yer alan "Vize Alınan Büyükelçilik" bölümünde mutlaka "Turkey Ankara " seçimini yapmaları gerekiyor.

Saudi Visa Bio uygulaması ile ilgili il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "0850 260 13 13" numaralı iletişim merkezinden detaylı bilgi alınabiliyor.

