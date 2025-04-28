Hacı adaylarına sağlık uyarısı

Yalçın, Diyanet İşleri Başkanlığının dijital platformuna yaptığı açıklamada, hac ibadetinin güzel bir şekilde yapılabilmesi için hacı adaylarının hazırlıklı gitmesi gerektiğini belirtti.

Hacca gideceklere "yürüyüş yapmaları" tavsiyesinde bulunan Yalçın, adayların, kullandıkları ilaçları yanlarında götürmelerinin ve sağlık kontrolünden geçmelerinin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Yalçın, kronik hastalıklarla ilgili kemoterapi ve benzeri ilaçların Mekke ve Medine'de uygulanmadığını, bu noktada doktora danışılması gerektiğini dile getirdi.

Zorunlu aşıların mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Yalçın, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Yalçın, insülin gibi sıcaktan etkilenebilecek ilaçların soğuk zincir ile taşınması gerektiğini anımsatarak, "Eğer ilaçlarınız bitecek olursa ya da herhangi bir nedenle ilaç eksiğiniz olursa, Diyanet'in hastanesine başvurduğunuzda, o ilaçları ücretsiz temin etmekteyiz. Tabii herkes bunu yaptığında sonuç çok iyi olmaz. Onun için olabildiğince ilaçlarını getirmenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Hacı adaylarının sürekli kullandıkları ilaçların dışında, yanlarında parasetamol içerikli bir ağrı kesici, pişik kremi, antibiyotikli merhem bulundurmalarının faydalı olacağını belirten Yalçın, Mekke ve Medine'de kalabalığa girildiğinde maske takılması, hijyene dikkat edilmesi ve su tüketilmesi önerisinde bulundu.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULMAK İÇİN BİR VESİLE"

Hacı adaylarından, klima kullanımına dikkat etmelerini isteyen Yalçın, hacda ibadetin ve sağlığın dengede tutulması gerektiğinin altını çizdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Mutlaka dinlenmeye vakit ayırın. Sürekli ibadet yapma telaşında olmayın. Tabii ki farz olan ibadetleri mutlaka yapacaksınız ama onun ötesindeki ibadetlerde mutlaka bedeninizi dinleyin. Özellikle hiç egzersiz yapmamış ve gelip orada yoğun egzersizin altına girenler mutlaka eklem, kas sorunları yaşamaya başlıyorlar. Bu da daha sonraki yapacakları farz ibadeti bu sefer zorlamaya başlıyor. Onun için önceliğiniz farz ibadetler olsun, zorlamadan yapacağınız ibadetler olsun."

Yalçın, hacda terleme azaldığı, cilt kuruluğu arttığı ve bilinçte değişiklikler oluştuğu durumlarda hemen en soğuk alana gidilmesi ve bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Haccın kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için bir vesile olduğuna işaret eden Yalçın, bunun bir fırsat bilinerek sigaranın bırakılabileceğini dile getirdi.