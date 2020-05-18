Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası

AA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:48 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:55

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir."