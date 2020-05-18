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Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası

Ankara Valiliği, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası uygulandığını bildirdi.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:48 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:55
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir."

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