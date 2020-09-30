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Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda bulunan işletmede yangın çıktı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 07:26 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 07:26
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Ulus'taki tarihi Hacı Bayram Veli Camisi'nde saat 02.43'te üç katlı bir işletmenin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, avluda bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi devam ediyor.

İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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