Hacı İbrahim Demir Camisi açıldı... Başkan Erdoğan: Değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Biliyorsunuz Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur'an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır.

Ankara'ya müstesna bir eser kazandırıyoruz.

Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

3100 metrekare iç alana sahip camimiz, Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor.

Konumu ve özellikleri itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Camimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerimizi ve Çankaya Müftülüğümüzü tebrik ediyorum.