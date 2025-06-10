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Hacılar yurda dönüyor

Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların ilk kafilesi yarın Türkiye'ye ayak basacak.

AA10 Haziran 2025 Salı 09:05 - Güncelleme:
Hacılar yurda dönüyor
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Hacılar mukaddes topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından yarından itibaren yurda dönmeye başlıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden İslam'ın şartlarından birini tamamlayarak hacı olmak için mukaddes topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları 49 taşın 21'ini bayramın ikinci günü, 21'ini de bayramın üçüncü günü sırayla 7'şer olarak "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacıların bazıları yürüyerek bazıları da otobüslerle, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a ulaştı. Hacılar Kabe'de, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hacıların mübarek yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek mübarek topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar bugünden itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Hacıların mukaddes topraklardan yurda dönüşü yarın itibarıyla başlıyor. Son kafile ise Mekke'den 4 Temmuz'da, Medine'den 7 Temmuz'da hareket edecek.

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