Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü devam ediyor: Hislerimiz anlatılmaz, yaşanır

Hacıları taşıyan Türk Hava Yollarına ait "5277" sefer sayılı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden havalanan uçak, saat 11.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Hacıların yakınları tarafından karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı. Hacdan dönenler ve onları karşılamaya gelenler, birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

- "HİSLERİMİZ ANLATILMAZ, YAŞANIR"



Hacılardan Recep Bölükbaşı, kutsal toprakların çok kalabalık olduğunu söyledi.

Çok güzel hislerle hacdan döndüğünü belirten Bölükbaşı, "Hislerimiz anlatılmaz, yaşanır. Zorluklar da gördük. Yaklaşık 35 gün oradaydık. 6'ncı senede gittim. 13, 14 sene bekleyen vardı. 54 yaşında gittim ve tüm gerekenleri yaptık." diye konuştu.

Türkan Şahin, çok güzel hislerle hacdan döndüklerini ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Çok ilgilendiler." dedi.

Hacca ailesiyle gittiğini ve hiçbir zorlukla karşılaşmadığını anlatan Nurettin Öztürk de hac farizasının genç yaşta yapılması tavsiyesinde bulundu.

Murat Bakkaloğlu, haccın meşakkatli olduğunu belirterek, "Kolay olsaydı hac olmazdı. Genç yaşta gidilmesinde yarar vardır. 8'inci yılda sıra geldi. Çok verimli geçti. Çok gayret ettik. Allah da sıkıntı vermedi. Sağlığımız da yerindeydi. Kabul edilmiş bir hac olur inşallah." şeklinde konuştu.