Hacire Ana’nın ateşi alev topuna dönüştü

Terör örgütü PKK’nın oğlu Mehmet Akar’ı dağa kaçırmasından sorumlu tuttuğu HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlatan ve Kandil’i dize getirerek iki sonra evladına kavuşan Hacire Akar’ın yaktığı ateş, alev topuna dönüştü. Akar’ın ardından, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin de HDP önünde başlattığı ‘Evlat Nöbeti’, yeni katılımlarla sekizinci gününü geride bıraktı. Dicle Üniversitesi’nde okuyan oğulları Özgür’den 10 aydır haber alamayan Ordulu Ödümlü Ailesi ile 6 aydır kayıp olan 20 yaşındaki oğlu Mehmet Aylu’nun dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu söyleyen Diyarbakırlı Salih Aylu’nun da katılmasıyla ‘Evlat Nöbeti’ tutan aile sayısı 20’ye yükseldi.

NEVRUZ’DAN SONRA KAYBOLDU

Oğlu Mehmet’in tehditle Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına götürüldüğünü belirten baba Salih Aylu, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını anlattı. Aylu, “Oğlum ile beraber Nevruz kutlamalarına giden bir kişi Mehmet’in Irak’ın Metina Bölgesi’nde olduğunu ve kendisine ‘Tekoşi’ kod adının verildiğini söyledi. Bu kişinin sürekli HDP’nin kongrelerine katıldığını görüyordum. HDP’ye başvurdum. ‘Buraya boşuna geliyorsun, bu konularla ilgilenmiyoruz’ dediler. Ama benim oğlum orada. Ben oğlumu istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, oğlumun terörist olmasını istemiyorum” diye konuştu.

ORDU’DAN NÖBETE GİTTİLER

Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okuyan oğlu Özgür ‘den 10 aydır haber alamayan annesi Latife Ödümlü de ‘Evlat Nöbeti’ne katılmak için Ordu’dan Diyarbakır’a gitti. Çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu belirten anne Ödümlü, “Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak’a üç defa gittim. Mahmur’a gittim. Onu bulamadım” ifadelerini kullandı.