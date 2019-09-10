Hacire Ana’nın ateşi alev topuna dönüştü
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘Evlat Nöbeti’ yeni katılımlarla sürüyor. Sayıları 20’ye ulaşan ailelere Türkiye’nin dört bir yanından destek geliyor.
Terör örgütü PKK’nın oğlu Mehmet Akar’ı dağa kaçırmasından sorumlu tuttuğu HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlatan ve Kandil’i dize getirerek iki sonra evladına kavuşan Hacire Akar’ın yaktığı ateş, alev topuna dönüştü. Akar’ın ardından, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin de HDP önünde başlattığı ‘Evlat Nöbeti’, yeni katılımlarla sekizinci gününü geride bıraktı. Dicle Üniversitesi’nde okuyan oğulları Özgür’den 10 aydır haber alamayan Ordulu Ödümlü Ailesi ile 6 aydır kayıp olan 20 yaşındaki oğlu Mehmet Aylu’nun dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu söyleyen Diyarbakırlı Salih Aylu’nun da katılmasıyla ‘Evlat Nöbeti’ tutan aile sayısı 20’ye yükseldi.
NEVRUZ’DAN SONRA KAYBOLDU
Oğlu Mehmet’in tehditle Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına götürüldüğünü belirten baba Salih Aylu, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını anlattı. Aylu, “Oğlum ile beraber Nevruz kutlamalarına giden bir kişi Mehmet’in Irak’ın Metina Bölgesi’nde olduğunu ve kendisine ‘Tekoşi’ kod adının verildiğini söyledi. Bu kişinin sürekli HDP’nin kongrelerine katıldığını görüyordum. HDP’ye başvurdum. ‘Buraya boşuna geliyorsun, bu konularla ilgilenmiyoruz’ dediler. Ama benim oğlum orada. Ben oğlumu istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, oğlumun terörist olmasını istemiyorum” diye konuştu.
ORDU’DAN NÖBETE GİTTİLER
Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okuyan oğlu Özgür ‘den 10 aydır haber alamayan annesi Latife Ödümlü de ‘Evlat Nöbeti’ne katılmak için Ordu’dan Diyarbakır’a gitti. Çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu belirten anne Ödümlü, “Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak’a üç defa gittim. Mahmur’a gittim. Onu bulamadım” ifadelerini kullandı.
O evlatların dağda değil okulda olmaları gerekiyor
FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınları, çocukları dağa kaçırılan aileleri HDP İl Başkanlığı önündeki ‘Evlat Nöbeti’nde ziyaret etti. Ziyarete, 15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak’ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban’ın kızı Zehra Çoban katıldı. Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nda bir tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan da ‘Evlat Nöbeti’ne katılan ailelere destek vermek Diyarbakır’daydı.
İNŞALLAH KAVUŞURLAR
Varank, “15 Temmuz sivil bir hareketti. Terörün önünde çok güzel bir şekilde durdu. Annelerin eylemiyle inşallah dağa kaçırmalar da son bulur. İnşallah Hacire Akar gibi onlar da çocuklarına kavuşur” diye konuştu. Saadet Varank, HDP’lilerin çocukları nerede? Onların kaç çocuğu dağda, merak ediyorum. Hepsi yurt dışında ve özel okullarda okuyor”dedi.
AK Parti’li Eronat’ın Oğlu da katledilmişti
HDP İl Başkanlığı önündeki ‘Evlat Nöbeti’ tutan aileleri 3 Ocak 2008’de Dağkapı semtindeki bir dershanenin önünde PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin’i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ziyaret etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Eronat, şehit annesi olarak her zaman yanlarında olacağının masajını verdi. Eronat, “Neden bu çocuklara
musallat oluyor? Çünkü dağa gidecek genç bulunamıyor artık. Sizi yürekten destekliyorum. Ben de bir şehit annesiyim. 10 yıldır şehitlerimiz, gazilerimiz ve dağa kaçırılan çocuklarımız için mücadele veriyorum” dedi. HÜDA PAR’dan yapılan açıklamada da “Annelerin yanındayız. Şüphesiz ki her anne, çocuğunun yanı başında olmasını arzular ve bu arzusunu hiçbir dünyalığa değişmez” denildi.
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