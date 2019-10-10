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Hackerlar’ın gözü ‘gen’ haritamızda

Sigorta şirketi Chubb’ın ‘Rakamlarla Siber Saldırılar: Son 10 yılda Riskler ve Maliyetler’ raporu hazırladı.

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Raporda Aralık 2017 itibarıyla 10 yıllık verilere göre, siber risklerin yüzde 28’i bilgisayar korsanlığından kaynaklanıyor. Riski oluşturan diğer bir önemli etmen ise yüzde 20 ile siber saldırıya maruz kalan kurum ve kuruluşlarda çalışanların hataları olarak belirlendi. Rapora göre, en fazla siber saldırıya maruz kalan sektörlerin başında yüzde 38 ile sağlık geliyor. Sağlık sektöründeki siber saldırıların yüzde 36’sı insan hatasından kaynaklanıyor. Hastanelerdeki kan grubu ve genetik geçmiş gibi veri tabanı ve müşteri bilgilerini çok kritik öneme sahip. Sağlık verilerini çaldıktan sonra bir ülkenin gen haritasını çıkararak biyolojik savaş ilan etmek mümkün Bir ülkeden çalınan sağlık verilerine göre saldırı politikaları geliştirilebiliyor. Siber saldırılar ilaç sektöründe yaşanıyor. İlaç şirketleri o formüllerini dijital ortamlarda saklıyor. Hackerler da bu bilgileri çalmak için çok sayıda saldırı yapıyor. 

KAMU LİSTENİN SONUNDA 

Kamu kurum ve kuruluşları, yüzde 2 ile listenin en altında yer alıyor. Siber saldırıların finanstan üretime kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 600 bin kez hackerların nokta atışlı hedefi olduğu vurgulandı. 

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