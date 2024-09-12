CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Söz konusu etkinliğe farklı görüşlerden birçok gazeteci katılırken, Altaylı, YouTube'daki yayınında programa katılan gazetecilere hakaret etti. Altaylı, 'ayak takımı' dediği gazetecileri aşağılama girişiminde bulunurken, AYF'den Altaylı'ya sert tepki geldi.



"AYAK TAKIMI İFADESİNİ SANA İADE EDİYORUM"

AYF Başkanı Sinan Burhan, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Altaylı denen haysiyetsiz y...k. Sn Kemal Kılıçdaroğlu'nun federasyonunuzu ziyaretine katılan gazetecilere "ayak takımı" demiş. Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam. Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile iki saat...

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi, gazeteci ve yazar Fadime Özkan ise, "Fatih Altaylı'nın seviyesini, niteliğini, medyada kapladığı alanı ve ağzından çıkan ifrazatı ancak foseptik çukuru kelimesi tanımlar. Medyadan atılınca youtuba taşıdı foseptik çukurunu, oradan pislik sıçratarak gündemde kalmaya çalışıyor kepaze.. Gazeteci değildir, provokatördür, başörtülü kızlara hakaret ederken de gazeteci değildir, kadına yönelik şiddet haberi verirken de değildir, Türkiye'yi karalamaya çalışırken de değildir. Münevver Karabulut cinayetinde az tepinmedi cesetin üstünde... "İşte Münevverin başını kesen balta" diye manşet atan adamdan gazeteci mi olur" dedi.

Fatih Altaylı'nın seviyesini, niteliğini, medyada kapladığı alanı ve ağzından çıkan ifrazatı ancak foseptik çukuru kelimesi tanımlar.

Medyadan atılınca youtuba taşıdı foseptik çukurunu, oradan pislik sıçratarak gündemde kalmaya çalışıyor kepaze..

Gazeteci değildir, provokatördür,... https://t.co/VXlMHlN0IP — ��������Fadime Özkan (@fadimeozkan) September 12, 2024

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirerek, "Anadolu Yayıncılar Federasyonu, kuruluşundan günümüze kadar gelinen süre içerisinde bir yandan basın camiamızı beşinci kol faaliyetlerine karşı kullanmaya çalışan güruha karşı milli duruşu ile aman vermemiş, basın mesleğinin onur ve haysiyeti ile ülkemize hizmet etme imkanına büyük katkıları olmuş isimleri Türkiye ve Türk Milleti sevdasıyla bir çatı altında toplamayı başarmış güzide bir değerimizdir. Yerelden genele tüm basın mensubu ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerinin korunması hususunda çok değerli çalışmaları bulunan Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun, gazeteci kisvesi altında ve tüm milli değerlere düşman olduğu hem mazisi hem de bugünleri ile çok iyi bilinen Fatih Altaylı isimli şahıs tarafından hedef alınması, gerçekte bu yapının Türkiye hasımlarını ne kadar rahatsız ettiğini göstermiştir. Yıllardan bu yana basınımızın milletimizin müşterek sesi olması yerine, karanlık güruhun oyuncağı ve aparatı olarak kullanmak isteyenlerin bühtanları, mesleğini onuru, haysiyeti ve namusu ile sürdüren birbirinden kıymetli ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu çatısı altında buluşan değerli gazetecilerimizi hedefinden döndüremeyecektir. Türkiye'nin güçlü, muktedir ve temiz bir geleceğe milli kenetlenme ile ulaşma hedefimizde basınımızın güzide temsilcilerinin hedef alınmasını kınıyor, kendilerinin yanında ve destekçisi olduğumuzu ilan ediyoruz." açıklamasında bulundu.