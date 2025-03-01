Saygılı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Eskinazi'nin, yaptığı bir konuşmada, adaletsizlik, korku ve cehaletle savaştıklarını ifade ettiğini söyledi.

Eskinazi'nin düşünce yapısının 28 Şubat'ta tanklara selam duranlarla aynı olduğunu belirten Saygılı, "Bu kafa kendi insanından nefret eden, demokrasiye sırt çeviren, şahsi çıkarları için ülkesini ikinci plana atan karanlık vesayetçi bir kafadır. Bu kafa 28 Şubat'ta da aynıydı bugün de aynı. Sizin işiniz ihracat yapmak. Türkiye ihracat rekorları kırarken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları açıklanırken bir kere bile tebrik ettiniz mi?" dedi.

Saygılı, korkuyu ekmeklerini yedikleri toprakların insanlarıyla yan yana durmayan acizlerin yaşadığını dile getirdi.

Eskinazi'nin Filistin'deki zulme ses çıkarmadığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Cahillik demişken senin kutsal 10 emrinde ne yazıyor? Öldürmeyeceksin. Öldürüyor musunuz evet. Sesin çıkıyor mu hayır. Cehalet, inandığınız saptırılmış ayetlerde seçilmiş bir kavim olduğunuzu iddia edip diğer kavimleri koyun gibi güdeceğinizi sanmanızdır. Sen önce bu cehaletle başa çık. Korkaklıktan mı bahsediyorsun. AK Parti İl Başkanı olarak benim korumam yok. Korumasız ve kendi aracımla işlerimi ve siyasetimi yapıyorum. Sen ise maaşı devletimiz tarafından, aşağıladığın milletimizin vergileriyle ödenen koruma polisleriyle geziyorsun. Yani sonuç olarak cahil, korkak ve karanlık sensin. Konuşurken önce haddinizi bileceksiniz. Sizin küresel güçlerin masasında gerdan kırarak cebinizi doldurduğunuz, sonra da etinden sütünden yararlandığınız ülkenize hakaret ettiğiniz günler bitti. Konuştuğunuz her kelimeye dikkat edecek, ölçüp biçeceksiniz. Devletin polisleriyle gezip millete 'korkak' deme alçaklığına bir kez daha tevessül ederseniz cevabım çok daha net ve sert olacaktır. Sen ihracatçıysan, o konuyla ilgili sorunların varsa onu konuşursun."

Saygılı, Türk milletinin, küresel siyaset mühendisleri, finans baronları ve onların yaymak istediği korku, eli kanlı katillerin öldürdüğü masum sivillere ses çıkaramayan ahlaksızlık, adaletsizlik ve kör cehaletle savaşacağını kaydetti.

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