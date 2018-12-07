Hadi ‘Hadici’ye emanet

Farklı konseptleri, 7’den 70’e herkese hitap eden içerikleri ve gündem belirleyen soru kalıplarıyla kitlelerin fenomeni haline gelen Hadi, sıra dışı uygulamalarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. 7 Aralık Cuma günü saat 12.30’da düzenlenen Hadi’yi, Merve Toy ile birlikte bir ‘Hadici’ sundu. İsmail Solak isimli genç, #HadiSenSun etiketiyle başlatılan etkinlikte birinci olarak yarışmayı sunmaya hak kazanmıştı.

Eskişehir’den geldi

Hadi geçtiğimiz hafta duyurduğu etkinlikle Hadicilerden seçtikleri soruyu sunarken çektikleri videoları istedi. Jüri üyelerinin zorlu seçimiyle 7 adaya indirdiği isimlerden @arch.ismail kullanıcı adlı İsmail Solak, sosyal medya üzerinden düzenlenen halk oylamasında birinci olarak Hadi’yi sunma fırsatı yakaladı. Solak, yarışmayı sunmak için Eskişehir’den İstanbul’a geldi.