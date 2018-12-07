Hadi ‘Hadici’ye emanet
Hadi’nin 7 Aralık Cuma günü 12.30’da yayınlanan yarışmasına İsmail Solak isimli ‘Hadici’ konuk oldu. #HadiSenSun etiketiyle sosyal medya üzerinden düzenlenen elemede birinci olan Solak, Eskişehir’den yola çıkarak soluğu İstanbul’da aldı. Yarışmayı Merve Toy ile birlikte sunan Solak’ın heyecanı gözlerinden okundu.
Farklı konseptleri, 7’den 70’e herkese hitap eden içerikleri ve gündem belirleyen soru kalıplarıyla kitlelerin fenomeni haline gelen Hadi, sıra dışı uygulamalarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. 7 Aralık Cuma günü saat 12.30’da düzenlenen Hadi’yi, Merve Toy ile birlikte bir ‘Hadici’ sundu. İsmail Solak isimli genç, #HadiSenSun etiketiyle başlatılan etkinlikte birinci olarak yarışmayı sunmaya hak kazanmıştı.
Eskişehir’den geldi
Hadi geçtiğimiz hafta duyurduğu etkinlikle Hadicilerden seçtikleri soruyu sunarken çektikleri videoları istedi. Jüri üyelerinin zorlu seçimiyle 7 adaya indirdiği isimlerden @arch.ismail kullanıcı adlı İsmail Solak, sosyal medya üzerinden düzenlenen halk oylamasında birinci olarak Hadi’yi sunma fırsatı yakaladı. Solak, yarışmayı sunmak için Eskişehir’den İstanbul’a geldi.
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