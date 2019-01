Hadi İpucu sorusu: Çiğ köftenin içine bulgurun şişmemesi için ne konulur 10 Ocak Hadi İpucu sorunun cevabı ve joker kodu nedir

Hadi İpucu sorusu: Çiğ köftenin içine bulgurun şişmemesi için ne konulur? 10 Ocak Hadi İpucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi İpucu joker kodu açıklandı mı? soruların yanıtları araştırılırken merakla beklenen 10 Ocak Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Sosyal medya üzerinden oynanan bilgi yarışması hadi ipucu sorusu instagram üzerinden yayınlandı. Bir çok kişinin çok sevdiği çiğ köfte üzerine gelen soru yayınlandı. Binlerce kişi tarafından takip edilen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşacak. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Günlük iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derlemeye çalışıyoruz. 10 Ocak Perşembe günü için sabah saatlerinde Hadi İpucu'nun sorusu geldi. Şimdi gözler akşam saatlerinde Hadi İpucu'nun 20:30'da soracağı soruda. Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilir sorun soruları ve joker kodlarından haberdar olabilirsiniz.

Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirledi.



Hadi’nin bün saat 12:30’daki yarışmasının ipucu sorusu geldi.



10 Ocak Hadi İpucu sorusu fotograftaki konu ile ilgili.



Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi bu akşam kendi saati olan 20:30 da yayında olacaktır. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek.



Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük. Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor.



Hadi Yemeksepeti’nin katkılarıyla bugün 12.30’da!

Ödül Yemeksepeti’nden 20.000 TL🤩

Ee konumuz Yemeksepeti olunca, canınızı çektirecek bir ipucu vermemiz de kaçınılmaz oluyor...😋 ve geliyor! Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?🤔 Tahminleri alalım bakalım hadiciler...

Hadi ipucu sorusu: Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?

HADİ İPUCUNUN CEVABI: Yaz aylarında çiğ köfteye BUZ konur

HADİ SORUSUNUN CEVABI



Sert bulgurla yapılan çiğköfte güzel olur. Bulgur çiğköfte yapılmadan önce ezilerek içindeki kepekler ayıklanmalıdır. Ama artık özel çiğ köftelik bulgur (kısırlık bulgur) satıldığı için buna pek gerek yoktur. Çiğköftede mümkün olduğunca Şanlıurfa isodu kullanılmalıdır. Çiğköfteye konulacak kırmızı etin içindeki sinirler çok iyi temizlenmelidir. Bu konuda çiğ köftelik et, köfteyi yapacak kişi tarafından denetlenmelidir. Kırmızı et ilk etapta kabaca dövülmeli, en az üç kere, kıyma makinesinde çekilmelidir.

HADİ İPUCU JOKER KODU

8 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ 29Q8PU (Kişisel Olabilir.)



7 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ HEPBERABER (TAM 3 JOKER BİRDEN)



6 Ocak GNÇYTNK Hadi Joker Kodu ➡ GNCYTNK



5 Ocak (Ekstra) TV+ Hadi Joker Kodu ➡ 35V2A9H05F1B



5 Ocak TV+ Hadi Joker Kodu ➡ T5X25605HA18



4 Ocak İçim Fit Hadi Joker Kodu ➡ içimfitsüt



3 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ Teknik İyileştirmelerden dolayı yarına ertelendi.



2 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ (verilmedi)



1 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ iyiyillarhadiciler



1 Ocak Fizy Hadi Joker Kodu ➡ Kişiye Özel

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

