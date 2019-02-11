11 Şubat Hadi İpucu sorusu joker kodu: Mor gözlük epilepsi projesi nedir? Epilepsi hastalığı ne demek?

11 Şubat Hadi İpucu: Simgesi "mor gözlük" olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. Hadi, gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü bir yarışma uygulamasıdır. 11 Şubat Pazartesi günü için sabah saatlerinde Hadi İpucu'nun sorusu geldi. Şimdi gözler akşam saatlerinde Hadi İpucu'nun 20:30'da soracağı soruda.



Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor.

Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirledi. Hadi ekibi öğlen saat 12:30’daki yarış öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde kullanıcıları ile paylaştı.



Bugünkü ipucumuz sosyal farkındalığın artması gereken bir hastalıktan geliyor. Bu hastalık beyinde var olan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görüleni ve Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla bireyi ve yakınlarını etkilemektedir. Peki simgesi “mor gözlük” olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir? 💜 .

CEVAP: EPİLEPSİ



11 Şubat Hadi İpucu sorusu fotograftaki konu ile ilgili.





EPİLEPSİ NEDİR?



Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak bilinir. Epilepside beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalar olur. Bunun sonucunda hastada istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri meydana gelir. Epilepsi nöbetler halinde olan bir hastalıktır. Nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Hayatında yalnızca bir nöbet geçiren hasta, epilepsi hastası olarak kabul edilmez.



EPİLEPSİ NEDENLERİ



Epilepsi vakalarının tamamında neden tespit edilememektedir. Doğum travmaları, geçirilmiş kazalara bağlı kafa travmaları, zor doğum, ileri yaşlarda beyin damarlarında görülen anormallikler, tümörler, beyin iltihapları ve alkol tespit edilmiş nedenlerden bazılarıdır. Epilepsi bebeklik döneminden ileri yaşlara kadar herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir.



EPİLEPSİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?



Epilepside pek çok nöbet tipi vardır. Kısa göz dalmaları absans nöbeti olarak adlandırılır. Vücudun sadece bir kısmında nöbet oluyorsa buna fokal nöbet denir. Nöbet geçiriken tüm vücutta kasılmalar meydana geliyor, hasta idrarını kaçırıyor ve ağzı köpürüyorsa buna jeneralize nöbet denir. Yaygın nöbette beynin büyük bölümünde nöron deşarjı varken bölgesel nöbetlerde beynin bir kısmı olaya katılır. Fokal nöbetlerde bilinç açık veya kapalı olabilir. Fokal olarak başlayan nöbet yaygın hale gelebilir. Tonik nöbet tipinde vücudun etkilenen bölümünde sürekli, kuvvetli ve şiddetli kasılma söz konusudur. Klonik nöbet tipinde etkilenen kaslar ritmik olarak kasılır ve gevşer. Absans nöbetlerinde kişi tepkisizleşir ve bakışları sürekli bir noktaya takılı kalır, kısa süreli bilinç kaybı yaşanır. Çocuklarda çok sık görülür. Dudak şapırdatma, çiğneme, emme, elleri sürekli kıpırdatma yada yıkama hareketi, gözlerde belli belirsiz titremeler olabilir. Vücudun bir bölümünün uyuşması veya karıcalanması şeklinde somatoduyusal nöbet şekli de bulunmaktadır. Psişik nöbetlerde ani korku, öfke ya da sevinç hissi duyulabilir.Görsel veya işitsel halüsünasyonlar olabilir.



EPİLEPSİ TANISI NASIL KONUR?



Epilepsi tanısı koymak için nöbet şeklinin iyi tarif edilmesi gerekir. Bu nedenle nöbeti gören kişilere ihtiyaç duyulur. Hastalık çocuk veya erişkin nörologları tarafından takip edilir. Hastaya tanı koymak için EEG, MR, bilgisayarlı tomografi ve PET gibi tetkikler istenebilir.



EPİLEPSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Epilepsi tedavisi ilaçlarla yapılır. İlaç tedavisi ile epilepsi nöbetleri % 70 oranında engellenebilir. Tedavi boyunca epilepsi ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşır. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar da vardır. Ancak çocukluk epilepsileri yaşla birlikte geçebilir. Hayat boyu süren epilepsi türleri de vardır. İlaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır.



SARA NÖBETİ GEÇİREN HASTAYA NASIL YARDIMCI OLMALIYIZ?



Bir kişi yanınızda nöbet geçirirse şunları yapmalısınız:



Öncelikle sakin olun, hastayı kendine zarar getirmeyecek bir pozisyona getirin. Yan çevirmeniz iyi olacaktır.



Zorla hareketleri durdurmaya ve çenesini açmaya, dilini dışarı çıkarmaya çalışmayın.



Hastanın kemer, kravat ve baş örtüsü gibi eşyalarını gevşetin.



Su içirmeye çalışmayın, boğulabilir.



Epilepsi nöbeti geçiren bir insana canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.



Epilepsi hastalarının dikkat etmesi gerekenler:



İlaçlarınızı saati saatine alın.



Üzerinizde epilepsi hastası olduğunuza dair bir kart bulundurun.



Ağaca çıkma, balkon ve terastan sarkma gibi eylemlerden uzak durun.



Yalnız yüzmeyin.



Banyo kapısını kilitlemeyin.



Televizyon gibi süreki parlayıp sönen ışık karşısında uzun süre kalmayın.



Spor yapabilirsiniz ancak susuz kalmamaya dikkat edin.



Aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaçının.



Kafa darbesi almamaya dikkat edin.



Epilepsi hastaları hangi meslekleri yapamaz?



Epilepsi hastaları pilotluk, dalgıçlık, cerrahlık, kesici ve delici makinelerle çalışan meslekler, yüksekte çalışmayı gerektiren meslekler, dağcılık, araç sürücülüğü, itfaiyecilik ve silah kullanmayı gerektiren polislik ve askerlik gibi meslekleri yapamaz. Ayrıca epilepsi hastalarının iş yerlerine hastalıkla ilgili durumlarını bildirmeleri gerekir.





HADİ İPUCU YENİ SORULARI İLE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR



Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi gün içinde öğle 12:30 aksam ise saat 20:30 için iki defa soru yöneltmektedir. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek.



Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük.

Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor. 11 Şubat için Hadi İpucu ile ilgili yapılan duyuruları yukarıda yer alan haberin detayında bulabilirsiniz.



GÜNCEL HADİ İPUCU JOKER KODLARI

11 Şubat Hadi Joker Kodu ➡



10 Şubat Hadi Joker Kodu ➡ ailecehadi



9 Şubat TV+ Hadi Joker Kodu ➡ RY25H5JK01PL



9 Şubat TV+ Hadi Joker Kodu ➡ DF442GJVO19M



8 Şubat Hadi Joker Kodu ➡ hadi100



6 Şubat Hadi Joker Kodu ➡ hadisev



5 Şubat Hadi Fizy Joker Kodu ➡ DG5H6EG8



3 Şubat YouTube Hadi Joker Kodu ➡ şubatayı



2 Şubat TV+ Hadi Joker Kodu ➡ 6YK9D5V20T7N



2 Şubat TV+ Hadi Joker Kodu ➡ F4L6BB890UR1



1 Şubat Bisolnatur Hadi Joker Kodu ➡ bisolnaturneiyigelir



31 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ paparazzi



31 Ocak Hadi Joker Kodu 🔍 canlıolarakçık



30 Ocak Hadi Joker Kodu 🔍 X4BGDYAANİ



29 Ocak ➡ hadioynalive



29 Ocak ➡ 54IXOM (Fizy Uygulamasında Kişiye Özel)



29 Ocak ➡ hadimagazin



28 Ocak ➡ Kişiye Özel



27 Ocak ➡ Verilmedi



26 Ocak ➡ 1F4O2PUI90TQ



25 Ocak ➡ hadigülümse



24 Ocak ➡ YK7E8L5CH



23 Ocak Dergilik ➡ (Kişiye Özel)



22 Ocak Fizy ➡ WrT6YUOs



21 Ocak ➡ Hadiyoutube



20 Ocak Bip ➡ 6OG8GG



19 Ocak TV+ ➡ 3X567YMI5D01



19 Ocak TV+ ➡ 3X567YMI5D01



18 Ocak ➡ H864YT9S3



17 Ocak İkinci Sürpriz Kod ➡ youtubesuprizi



17 Ocak İlk Sürpriz Kodu ➡ Youtubesürprizi



16 Ocak Zor Hadi ➡ (Verilmedi)



15 Ocak ➡ R7Y1IKUM



14 Ocak Ak Yatırım ➡ tradeall



13 Ocak GNC Hadi Joker Kodu ➡ GELBENCE



12 Ocak TV+ ➡ 924DT6GJH70P



12 Ocak TV+ ➡ 0A24F5678XB1



11 Ocak ➡ hadiailesibüyüyor



10 Ocak ➡ (Verilmedi)



9 Ocak ➡ (Verilmedi)



8 Ocak ➡ 29Q8PU (Kişisel Olabilir.)



7 Ocak ➡ HEPBERABER (TAM 3 JOKER BİRDEN)



6 Ocak GNÇYTNK ➡ GNCYTNK



5 Ocak (Ekstra) TV+ ➡ 35V2A9H05F1B



5 Ocak TV+ ➡ T5X25605HA18



4 Ocak İçim Fit ➡ içimfitsüt



3 Ocak ➡ Teknik İyileştirmelerden dolayı yarına ertelendi.



2 Ocak ➡ (verilmedi)



1 Ocak ➡ iyiyillarhadiciler



1 Ocak Fizy ➡ Kişiye Özel