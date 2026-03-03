İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Hadımköy'de kamyon dehşeti! İstanbul-Edirne Otoyolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı

Hadımköy bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon devrildi. İstanbul-Edirne Otoyolu kazanın ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı

IHA3 Mart 2026 Salı 13:10 - Güncelleme:
Hadımköy'de kamyon dehşeti! İstanbul-Edirne Otoyolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı
Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Ferhat Omaç'ın yaptığı sac yüklü kamyon, TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolundaki virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan rulo halindeki saclar yola savrulurken, otoyolda ulaşım tamamen durdu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ağır sac ruloları iş makineleri yardımıyla tek tek kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul-Edirne istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Olay yerine gelen çekici yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ferhat Omaç, "Virajı alırken bir anda devrildim. Tonajı çok değildi ama oldu" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

