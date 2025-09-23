İSTANBUL 27°C / 17°C
  Hadis-i Şerifi çarpıtan iki İslam düşmanı için karar
Güncel

Hadis-i Şerifi çarpıtan iki İslam düşmanı için karar

'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.

23 Eylül 2025 Salı 16:46
Hadis-i Şerifi çarpıtan iki İslam düşmanı için karar


Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

  • Hadisi Şerifi
  • Boğaç Soydemir
  • Enes Akgündüz

