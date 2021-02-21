Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

AA 21 Şubat 2021 Pazar 12:34 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 12:35

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.



Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.