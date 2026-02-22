İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hadise'den yardım bahanesiyle itibar suikastı... Skandal videoya tepkiler çığ gibi
Güncel

Hadise'den yardım bahanesiyle itibar suikastı... Skandal videoya tepkiler çığ gibi

UNICEF için Ramazan ayına özel bir video çeken Hadise'nin, Türkiye'yi Gazze ve Sudan gibi insani kriz bölgeleriyle birlikte “yardıma muhtaç” ülkeler arasında anması büyük tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kullanıcı, Türkiye'nin birçok ülkeye insani yardım ulaştırdığını hatırlatarak Hadise'ye sert tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 17:01 - Güncelleme:
Hadise'den yardım bahanesiyle itibar suikastı... Skandal videoya tepkiler çığ gibi
ABONE OL

UNICEF için Ramazan videosu çeken Hadise'nin sözleri sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapmak isteyen Hadise, Türkiye'yi "yardıma muhtaç" ülkeler arasında konumlandırdı.

"TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE..."

Hadise'nin, "Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor" ifadesi, sosyal medyada defalarca tepkiyle paylaşıldı.

Kullanıcılar, Türkiye'nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına tepki gösterdi.

"TÜRKİYE O ÜLKELERE YARDIM YAPIYOR"

Sosyal medyadan Hadise'yi etiketleyen birçok kullanıcı, ülkesinin gücünün farkında olmadığını ve Türkiye'nin saydığı ülkeler dahil olmak üzere birçok bölgeye yardım yaptığını söyledi.

  • Hadise tepki
  • UNICEF video
  • insani yardım

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.