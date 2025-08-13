İSTANBUL 30°C / 23°C
  Hadise'ye ''e-imza''lı tuzak... Mal varlığı ele geçirilmeye çalışıldı
Güncel

Hadise'ye ''e-imza''lı tuzak... Mal varlığı ele geçirilmeye çalışıldı

Sahte evrakla ünlü restoran sahibi Nusret'in hesabından 200 bin TL çekerken yakalanan İbrahim Aykut B.'nin son hedefi Hadise oldu. Sahte e-imzalı mahkeme kararıyla şarkıcının mal varlığını ele geçirmeye çalıştı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 07:22
Hadise'ye ''e-imza''lı tuzak... Mal varlığı ele geçirilmeye çalışıldı
ABONE OL

İbrahim Aykut B., 2024 yılında restoran zinciri Nusret'in sahibi Nusret Gökçe adına sahte vekaletname düzenleyerek banka hesabına erişti ve 200 bin TL çekti. İşlemi şüpheli bulan banka yetkilileri İbrahim Aykut B.'yi emniyete şikayet etti. Gözaltına alınan İbrahim Aykut B., tutuklandı. Tahliye olduktan sonra İbrahim Aykut B., bu defa sahte e-imzayla mahkeme kararı düzenleyerek ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün malvarlığını ele geçirmeye çalıştı.

EŞ VESAYETİNİ KULLANDI

İbrahim Aykut B., yeni planında eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, İbrahim Aykut B.'yi eşine vasi olarak atadı. İddiaya göre İbrahim Aykut B., mahkemenin kararındaki taraf kısımlarını değiştirerek Açıkgöz'ü kısıtlı adayı yaptı. Gerekçeli kararı sahte yolla e-imzadan geçiren İbrahim Aykut B., Açıkgöz'ün banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Ancak durumu fark eden banka yetkilileri durumu yetkililere bildirdi. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, sahte karar düzenleyip evrakta sahtecilik yapan İbrahim Aykut B.'den şikayetçi oldu.

