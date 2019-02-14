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Hadi’ye 10 numara konuk

Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan online bilgi yarışması Hadi’yi sunacak. 15 Şubat Cuma akşamı yapılacak özel yarışmada Hadiciler için 50 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

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Farklı konseptleri ile 7’den 70’e herkesin tutkusu haline gelen online bilgi yarışması Hadi, efsane bir yarışmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ya yakın ödül dağıtan online bilgi yarışması Hadi’ye konuk sunucu olacak. 
 
Brezilyalı yıldızın Merve Toy ile birlikte sunacağı özel yarışma, HDI Sigorta sponsorluğunda 15 Şubat Cuma akşamı saat 20:30’da gerçekleştirilecek. Hadi tarihindeki unutulmazlar arasında yer almasını beklenen yarışmada 50 bin TL’lik ödül dağıtılacak. 

Hadi nedir?

Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip olan Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100 çeşitten fazla telefonla oynanabilir. 5 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır. Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de spor, müzik ve sinema kategorilerinde özel yarışmalar da düzenlenir.

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